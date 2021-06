Aragami 2: Neue Gameplay-Szenen zum Stealth-Abenteuer veröffentlicht

Publisher Merge Games und Entwickler Lince Works haben einen neuen, dreiminütigen Gameplay-Trailer zum kommenden Ninja-Stealth-Abenteuer Aragami 2 veröffentlicht. Der Titel soll am 17. September für PlayStation 4, PS5, Xbox Series, Xbox One und PCs erscheinen.

Erstmals mit Koop-Modus für bis zu drei Spieler

In Aragami 2 gibt es erstmals auch einen Koop-Modus, in welchem ihr zusammen mit bis zu zwei Freunden die Kampagne des Titels spielen könnt. Eure Freunde übernehmen dabei die Rollen von zwei anderen Aragami. Ebenfalls soll es die Möglichkeit geben, euren Charakter mit den verschiedensten Perks an euren Spielstil anzupassen. Diese müssen natürlich erst im Spielverlauf verdient werden.

Der brandneue 3-minütige Gameplay-Trailer zu Aragami 2

via Gematsu, Bildmaterial: Aragami 2, Lince Works / Merge Games