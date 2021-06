Für alle Fans des Hexers: WitcherCon für den 9. Juli angekündigt

Der polnische Entwickler und Publisher CD Projekt RED und der Streaming-Anbieter Netflix gaben bekannt, dass am 9. Juli die WitcherCon ausgestrahlt werden soll.

Hierbei handelt es sich um ein virtuelles Fan-Event rund um die Welt von The Witcher. Starten soll das Event um 19 Uhr und kann wahlweise auf dem offiziellen Witcher-YouTube-Kanal oder dem offiziellen Twitch-Kanal von CD Projekt RED angesehen werden.

Für Fans ist einiges geboten

Das Event soll neben verschiedenen Panels, auch viele Neuigkeiten und Einblicke in bisher nie veröffentlichte Werke aus dem Witcher-Universum bieten. Auch das kommende Mobile-Game The Witcher: Monster Slayer, neues Merchandise und der kommende Anime-Film Nightmare of the Wolf sollen Teil des Events sein. Für Witcher-Fans ist also einiges geboten und einschalten sollte sich lohnen.

Der offizielle Trailer zur Netflix-Serie von The Witcher

