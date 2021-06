Gran Turismo 7 lässt im nächsten Jahr die Motoren auch auf PS4 aufheulen

Anfang des Jahres wurde Gran Turismo 7 auf das nächste Jahr verschoben, nun hatte Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, erfreulichere Neuigkeiten auf Lager. Fast schon beiläufig erwähnte er in einer aktuellen Fragerunde, dass man auch noch auf PlayStation 4 die Motoren auflassen können wird.

Damit reiht sich Gran Turismo 7 ein in weitere Spiele, welche nach der anfänglichen PS5-Ankündigung auch noch auf PlayStation 4 erscheinen. Dazu gehören Horizon Forbidden West, Sackboy: A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und ganz frisch auch God of War: Ragnarök. PS5-exklusiv blieben jedoch Ratchet & Clank: Rift Apart und Returnal.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Gran Turismo 7, Sony / Polyphony Digital