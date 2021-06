Horizon Forbidden West könnte das Weihnachtsgeschäft noch schaffen, aber es wird knapp

Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, hat im PlayStation Blog auch ein wenig über Horizon Forbidden West von Guerrilla Games geplaudert. Bei der kürzlich abgehaltenen State fo Play von Sony gab es beeindruckendes Gameplay-Material zu sehen, aber etwas fehlte: das Veröffentlichungsdatum. Damit hätte man durchaus rechnen können, denn das Open-World-Spiel soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Das könnt laut Hulst nun aber knapp werden.

„Was Horizon angeht, sind wir auf dem besten Weg, den Titel zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen. Aber das ist noch nicht ganz sicher, und wir arbeiten intensiv darauf hin, euch das so schnell wie möglich zu bestätigen“, so Hermen Hulst. Das tönt nach einem Wettlauf gegen die Zeit und einer Zitterpartie.

Dem ist sich Hulst offenbar auch bewusst, denn man will natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass bei Guerrilla Games nun ein anstrengender Schlussspurt ansteht. In Pandemie-Zeiten sind Performance-Capture-Aufnahmen natürlich komplizierter und es kommt zu Verzögerungen. „In Zeiten wie diesen muss man in einigen Bereichen zurückstecken. Aber das dürfen auf keinen Fall die Qualität unserer Titel oder die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres fantastischen Teams sein.“ Es bleibt zu hoffen, dass dieser Spagat gelingt.

Forbidden West baut auf Zero Dawn auf

Horizon Forbidden West setzt sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn an. Aloy, eine Maschinenjägerin, ist in den Westen gereist, um eine mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. In diesen unerforschten Landen trifft sie auf unbekannte neue Stämme und noch wildere Maschinen.

