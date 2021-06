Game & Watch: The Legend of Zelda bietet mehr Inhalte als die Mario-Edition

Bei Nintendo Direct präsentierte Nintendo heute die zweite Neuauflage von Game & Watch. Nach Game & Watch: Super Mario Bros. vor einigen Monaten kündigte man Game & Watch: The Legend of Zelda an. Das darf man durchaus als Geburtstagsgeschenk verstehen.

Für alle Kritiker des Mario-Modells gibt es diesmal mehr Inhalte. Die Mini-Konsole im Retro-Stil beinhaltet mit The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link und The Legend of Zelda: Link’s Awakening drei Klassiker.

Ergänzt werden diese drei Spiele durch eine „spezielle Version“ des Game-&-Watch-Klassikers Vermin mit Link als spielbarem Charakter. Zusätzlich sind eine Digitaluhr und ein Timer integriert.

Der Retro-Charme verbreitet sich ab dem 12. November 2021. Achja: Ein Ende der Produktion ist noch nicht angekündigt. Hmmm. Ob es sich gut verkauft?



Bildmaterial: Nintendo