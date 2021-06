Fuga: Melodies of Steel von CyberConnect2 schickt euch in den Krieg

CyberConnect2 hat Fuga: Melodies of Steel angekündigt, das am 29. Juli 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PCs erscheinen soll. Die Veröffentlichung bietet japanische und französische Sprachausgabe sowie englische (und weitere) Untertitel.

Fuga: Melodies of Steel ist der neuste Eintrag der langjährigen Reihe Little Tail Bronx. Die Abenteuer spielen immer in der gleichen Welt. Einer Welt, die von anthropomorphen Katzen und Hunden bevölkert wird. Alle Spiele bieten aber eine andere Geschichte. Fünf Einträge kennt die Reihe, zu der unter anderem Tail Concerto und Solatorobo gehören.

In einer schicksalhaften Nacht wird ein friedliches Dorf in die Flammen des Krieges verwickelt. Eine Gruppe von Kindern ist entschlossen, ihre Familie aus den Klauen der Berman-Armee zu befreien.

Ihr bekommt es mit finsteren Mächten zu tun und das Setting ist inspiriert von Frankreich während des Zweiten Weltkriegs. An Bord eines riesigen Panzers namens Taranis machen sich die Kinder auf die Suche.

