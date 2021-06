Top 10: GameStop USA zeigt Vorbestellungen nach der E3 und Nintendo dominiert alles

In den USA ist GameStop noch ein wenig relevanter als in Europa. Und dort hat GameStop die Presse informiert, welche 10 Videospiele nach der News- und Ankündigungsflut der E3 2021 am häufigsten vorbestellt wurden.

Noch könnt ihr eure Tipps abgeben!

Die Liste wird dominiert von Nintendo-Switch-Spielen. Allen voran die Neuankündigung von Metroid Dread konnte US-Fans begeistern. Die ließen sich außerdem zu großen Teilen dazu hinreißen, sich jetzt die bevorstehenden Veröffentlichungen von Zelda: Skyward Sword HD und Mario Golf: Super Rush zu sichern.

Pokémon, das in der Messe-Woche eigentlich gar nicht präsent war, performte auch sehr gut. Ebenso wie Mario Party Superstars, das an die erfolgreiche N64-Ära anknüpfen will. Erst auf dem sechsten Platz gibt es das erste Spiel, das nicht von Nintendo kommt.

Dass es Guardians of the Galaxy sein würde, haben viele von euch nicht vermutet. Aber wo ist Battlefield 2042? Elden Ring fehlt wahrscheinlich nur, weil es schon vor der E3 alle bestellt haben. Ist doch klar.

Wie sieht eure Vorbestellerliste nach der E3 aus?

