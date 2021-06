Ender Lilies: Quietus of the Knights erscheint heute für Nintendo Switch und Steam

Das Dark-Fantasy-Metroidvania Ender Lilies: Quietus of the Knights ist ab sofort für Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich. Es gibt sogar eine deutsche Sprachversion. Seit Januar war das Spiel bei Steam im Early Access. Die Umsetzungen für PlayStation folgen am 6. Juli 2021 und „später“ gibt es dann auch noch eine Version für Xbox.

Das Spiel wird von Live Wire, Adglobe Tokyo und Adglobe Montreal Studio entwickelt und ist ein düsteres Action-RPG im Metroidvania-Stil. Ender Lilies besticht durch eine düstere Optik, viele verschiedene Spielmechaniken und Bosse, die direkt aus Bloodborne entsprungen sein könnten. Auch der melancholische Soundtrack geht ins Ohr. Dieser stammt von Mili, welche auch für Anime-Serien wie Ghost in the Shell und Goblin Slayer verantwortlich waren oder an Spielen wie Cytus und Deemo gearbeitet haben.

Es geschah vor langer Zeit in einem Reich namens „Endland“, wo der plötzliche Todesregen alle Lebewesen in Amok laufende Biester verwandelte. Im Angesicht einer solchen Tragödie, die jegliches menschliches Wissen übersteigt, wusste sich niemand zu helfen, und so ging das Reich unter. Ununterbrochen quälte der verfluchte Regen das Land, bis endlich ein Mädchen namens Lily tief im Inneren einer Kirche inmitten dieses Chaos erwacht.

Der Launchtrailer zu Ender Lilies

Bildmaterial: Ender Lilies: Quietus of the Knights, Binary Haze Interactive, Live Wire, Adglobe Tokyo, Adglobe Montreal Studio