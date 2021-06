Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers erscheint für aktuelle Plattformen

Natürlich kam auch das heutige Nintendo Direct nicht ohne eine Wii-U-Portierung aus. So viele Möglichkeiten bieten sich bekanntlich nicht mehr. Xenoblade Chronicles X war es nicht. Aber Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers ist eine nicht weniger interessante Ankündigung.

Hier eine Einführung zum Original:

Yuri, Miu und Ren sind drei Seelen, denen ein erbarmungsloses Schicksal blüht. Sie werden vom geheimnisvollen Mount Hikami angezogen, wo eine finstere Macht haust, und stehen vor einer schrecklichen Gewissheit, der niemand entkommen kann. Da die Handlungen aller drei Charaktere miteinander verflochten sind, kannst du verlassene Wohnungen, gewundene Waldwege und unheimliche Schreine erkunden. Dabei ist die Angst dein ständiger Begleiter, und die Schatten folgen dir auf Schritt und Tritt…

Gute Nachrichten gibt es auch für Freunde aller anderen Plattformen. Die Ankündigung der Portierung wurde zwar im Rahmen von Nintendo Direct gemacht, aber Koei Tecmo bestätigte, dass Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers auch für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam erscheinen wird. Noch in diesem Jahr!

Bildmaterial: Nintendo