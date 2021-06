Elden Ring bleibt schwer, aber es soll zugänglicher sein als andere Souls-Spiele

In einem neuen Interview mit der japanischen Famitsu sprach Hidetaka Miyazaki nun über den Schwierigkeitsgrad. Da gibt es ja eigentlich nicht viel zu erzählen. Schwer, oder? Tatsächlich äußerte Miyazaki aber die Hoffnung, mit Elden Ring einige neue Fans begrüßen zu können. Das wird sich auch im Schwierigkeitsgrad niederschlagen.

Mit der Veröffentlichung von Demon’s Souls im Jahre 2009 und den folgenden Souls-Spielen hat FromSoftware das Souls-like-Genre etabliert. Das führte mitunter zu hitzigen Diskussionen um den Schwierigkeitsgrad. Ob ein Souls-Spiel mit einem Easy-Mode zugänglicher sein sollte oder nicht, spaltet nach wie vor die Videospielwelt.

Auch Elden Ring wird keine traditionellen Schwierigkeitsstufen bieten. Miyazaki glaube aber, das Spielsystem sei nicht so unerbittlich wie frühere FromSoftware-Games wie Bloodborne und Sekiro. Ein bisschen leichter also? So titelt Kotaku zum Interview, aber Miyazaki vergleicht den Schwierigkeitsgrad mit Dark Souls III. Von „einfach“ kann da wohl keine Rede sein. Eher schon von „schwer, aber zugänglicher“, wie GamesRadar zum gleichen Interview titelt.

Verschiedene Spielmechaniken machen es zugänglicher

Aufgrund von Mechaniken wie Stealth-Elementen und der Geisterbeschwörung soll Elden Ring weniger überwältigend im Kampf sein. Zur Erinnerung: SpielerInnen soll es möglich sein, „Geister gefallener Feinde zu beschwören, um sie als Gefährten in Schlachten einzusetzen“.

Auch der Open-World-Faktor soll dazu beitragen. Elden Ring ist weniger linear, man kann Bosse ein Stück weit umgehen und die Konfrontation vermeiden. Das führt dazu, dass man weniger „steckenbleiben“ kann, ein Spielfortschritt bleibt gewährleistet. Man bleibt sozusagen nicht an einem Boss hängen. Laut Miyazaki kann man die Story sogar beenden, ohne einige Bosse zu besiegen. Und dann ist da ja auch noch der Koop-Modus.

Dass Elden Ring euch nicht fordert, darüber müsst ihr euch wohl zunächst noch keine Gedanken machen. Die Aussagen hat Miyazaki im Kontext der Zugänglichkeit gemacht – und auch im Vergleich zu anderen Souls-Spielen.

