Die Pforten zur Hölle: Neuer Gameplay-Trailer zu Diablo II: Resurrected veröffentlicht

Blizzard Entertainment und Vicarious Visions gaben im Zuge des Xbox & Bethesda Showcase bekannt, dass Diablo II: Resurrected am 23. September 2021 für Xbox Series, Xbox One und natürlich wie zuvor angekündigt auch PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch und PCs erscheinen soll.

Diablo II: Resurrected ist ein Remaster des äußerst erfolgreichen, beliebten und ursprünglich bereits im Jahre 2000 für PCs veröffentlichten Hack-and-Slay-Titels Diablo II.

Remaster mit besonderem Extra

Das Remaster kommt nun in voller 4k-Auflösung, mit 7.1 Dolby Surround Sound und komplett überarbeiteter Grafik daher. Auch die Spieler- und Gegner-Modelle, welche im Original noch 2D-Sprites waren, wurden nun durch schicke 3D-Modelle ausgetauscht.

Als besonderes Extra gibt es im Remaster nun außerdem die Möglichkeit, per Knopfdruck auf die Original-Auflösung in 800×600 inklusive Texturen des Originals zu wechsel.

Diablo II: Resurrected kann wahlweise einzeln zum Preis von 39,99 Euro oder für 59,99 Euro als Teil der „Diablo Prime Evil Collection“ erworben werden. Die Diablo Prime Evil Collection enthält neben dem Remaster auch die Diablo III Eternal Collection, welche neben dem Hauptspiel Diablo III auch die „Reaper of Souls“-Erweiterung und das „Rise of the Necromancer“-Pack beinhaltet.

Der brandneue Gameplay-Trailer zu Diablo II: Resurrected

