Die amiibo zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin könnt ihr jetzt vorbestellen

Ab sofort könnt ihr euch im deutschen MyNintendo-Store die amiibo-Figuren zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin* vorbestellen. Und ihr solltet es tun, wenn ihr Interesse an ihnen habt. Offensichtlich gibt es sie (leider nur) exklusiv bei Nintendo. Auch Palamute und Co. zu Monster Hunter Rise gab es nur dort und die Figuren waren schnell vergriffen.

Leider braucht ihr nach wie vor eine Kreditkarte für die Bezahlung im MyNintendo-Store. Die Figuren sind auch in anderen Ländern ziemlich schwer erhältlich. In den USA gab es sie exklusiv bei GameStop. Übrigens schalten die Figuren jeweils eine Dekorrüstung frei – und einen kleinen, täglichen Bonus.

Sammler von amiibo-Figuren haben es in Sachen Monster Hunter wirklich nicht leicht. Eine ganze Reihe von amiibo zu Monster Hunter haben es nämlich bis heute gar nicht aus Japan heraus geschafft. Dazu gehören Rathalos, jeweils mit einem weiblichen und männlichen Rider, oder auch Navilu. Wer diese amiibo in der Sammlung haben möchte, der muss importieren oder teuer bei Amazon kaufen*.

Das erwartet euch in Monster Hunter Stories 2

Optisch und auch spielerisch hebt sich Monster Hunter Stories 2 von Monster Hunter Rise ab. Die Story dreht sich um das Verschwinden der Rathalos aus ihrem natürlichen Lebensraum. Ihr bereist die Welt als Monster-Rider, nicht als Jäger. Die Monster sind eure Gefährten, ihr absolviert Quests und erlebt die Geschichte.

Zu den Monstern baut ihr Bindungen auf und auch diesmal dürften Eier wieder eine Rolle spielen, nicht nur in der Story. In der Story aber auf jeden Fall: Das Ei, das wir schon aus dem ersten Trailer kennen, birgt ein Ausmerzflügel-Ratha, das Ena und Navirou ganz schön ans Herz gewachsen ist. Das sehen aber nicht alle so…

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom