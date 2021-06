Der Affe rollt wieder: Super Monkey Ball: Banana Mania angekündigt

Sega kündigte Super Monkey Ball: Banana Mania für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und Xbox One, Nintendo Switch und PCs an. Die erste Vorstellung, wenn man das angesichts der Vorableaks so sagen kann, gab es bei Nintendo Direct am Abend.

Remaster Collection für Fans und solche die es werden wollen

Bei Super Monkey Ball: Banana Mania handelt es sich um eine Remaster-Collection der Titel Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe. Laut Sega enthält die Collection über 300 modernisierte Level und Labyrinthe, 12 Mini-Spiele und etliche knallbunte Charaktere.

Eine Reihe mit Tradition

Bei der Monkey-Ball-Reihe handelt es sich um Geschicklichkeitsspiele, in denen es darum geht, seinen Spielcharakter in einer Kugel durch verschiedenste Level und Labyrinthe zu manövrieren, um zum Ziel zu gelangen. Im Laufe des Spiels steigert sich der Schwierigkeitsgrad von Level zu Level und bietet SpielerInnen somit stets eine neue Herausforderung.

Die Monkey-Ball-Reihe ist nicht nur auf heimischen Konsolen längst ein Klassiker. Auch in den Arcade-Hallen erfreut sich die Reihe bis zum heutigen Tag großer Beliebtheit. In diesem Jahr feiert sie ihren 20. Geburtstag. Super Monkey Ball: Banana Mania soll am 5. Oktober 2021 erscheinen.

Der offizielle Ankündigungstrailer zu Super Monkey Ball: Banana Mania

via Gematsu, Bildmaterial: Super Monkey Ball: Banana Mania, Sega