Life is Strange: True Colors macht euch mit der Kraft der Empathie vertraut

Bei der E3-Show von Square Enix Presents war natürlich das neue Life is Strange: True Colors eine ganz große Nummer. Mit einem neuen Trailer stellt man euch im Detail die neue, übernatürliche Kraft von Protagonistin Alex vor. Die Kraft der Empathie. Die fehlt bekanntlich einigen, aber das ist eine andere Geschichte. Im Fall von Alex hat diese Kraft auch Konsequenzen.

Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt Haven Springs versteckt liegen. Ihre Kraft wirkt sich auf jede Interaktion und Beziehung im Spiel aus.

Das neue Life is Strange: True Colors bietet nicht nur deutsche Sprachausgabe, eine Heldin mit neuen Superkräften und lässt das Episodenformat fallen. Sondern auch eine Steelbook Edition für Sammler! Die könnt ihr euch aktuell exklusiv bei Amazon vorbestellen*.

Mit einem weiteren neuen Trailer stellt man euch erneut die Life is Strange: Remastered Collection vor. Diese Sammlung enthält die ersten beiden Spiele der Serie in überarbeiteter Form. Die Remastered Collection ist in der Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors enthalten und wird am 30. September auch separat für 39,99 digital erhältlich sein.

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games