Cris Tales bringt euch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einen Bildschirm

Publisher Modus Games hat das Eröffnungsvideo zu Cris Tales veröffentlicht, das euch ab dem 20. Juli 2021 die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einen Bildschirm bringt.

Der Trailer wirft einen Blick auf die Widersacher, die sich Protagonistin Crisbell und ihrer Gruppe auf ihrem Zeitreise-Abenteuer zur Rettung der Bewohner von Crystallis in den Weg stellen.

Der Cinematic-Trailer wirft einen Blick auf die Widersacher, die sich Crisbell und ihrer Gruppe auf ihrem Zeitreise-Abenteuer zur Rettung der Bewohner von Crystallis in den Weg stellen. Auf ihrer Reise wird Crisbell mit schwierigen Entscheidungen, atemberaubenden Kämpfen und herzzerreißenden Wendungen konfrontiert, die nicht einmal ein Zeitreisender vorausahnen könnte.

Bekannt geworden ist Cris Tales als der „JRPG-Liebesbrief“. Es gibt viele vertraute JRPG-Elemente, aber auch interessante neue Mechaniken. Protagonistin Crisbell muss ihre Fähigkeiten nutzen, um zwischen den Zeiten zu springen und den BürgerInnen und letztlich auch dem Königreich von Crystallis zu helfen. Formt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und erfüllt eure Mission.

Vertraut sich nicht nur JRPG-Elemente, sondern auch die Stimmen. Unter den Synchronsprechern sind unter anderem SprecherInnen aus Pokémon Journeys, NieR: Automata und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

So spricht Kira Buckland zum Beispiel Crisbell. Bucklands Stimme kennt ihr von 2B aus NieR: Automata. Mit Kira konnten wir schon vor einigen Wochen ein interessantes Interview zu Cris Tales und ihrer Arbeit als Synchronsprecherin führen.

Cris Tales erscheint am 20. Juli für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PCs. Eine physische Veröffentlichung gibt es ebenfalls und sie ist bereits vorbestellbar*. Eine Demo kann bereits jetzt auf Steam, GOG, im Xbox Store, dem PlayStation Store und im Nintendo eShop heruntergeladen werden.

