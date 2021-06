Nihon Falcom feiert 40. Geburtstag mit Ankündigungen und Überraschungen

Nihon Falcom (The Legend of Heroes und Ys) feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Gefeiert wird das mit einem Special-Anniversary-Event in Form eines Livestreams im Rahmen des New Game+ Festivals in einigen Tagen.

Für Nihon-Falcom-Fans könnte sich das Einschalten durchaus lohnen. Es gibt nicht nur ein virtuelles Konzert von der Falcom jdk BAND, sondern auch eine „Special Message“ von Präsident Toshihiro Kondo und außerdem „neue Ankündigungen und Überraschungen“.

Am Donnerstag, den 25. Juni 2021 um 7 Uhr morgens deutscher Zeit könnt ihr einschalten. Der Livestream findet exklusiv auf den Kanälen der New Game+ Expo statt, die ihr hier bei YouTube und Twitch findet.

Bildmaterial: Nihon Falcom