Bei Ubisoft köchelt Mario & Rabbids: Sparks of Hope in der Gerüchteküche

Morgen Abend steigt Ubisoft mit der hauseigenen Show Ubisoft Forward in den E3-Zirkus ein. Ubisoft ist nicht unbedingt bekannt dafür, die geheimsten Dinge lange sehr geheim zu halten. Wo das nächste Assassin’s Creed spielt, weiß man regelmäßig, bevor Ubisoft es verrät.

Bei Reddit hat nun PracticalBrush12 eine Liste vorgelegt, die einen überraschenden Eintrag bietet. NintendoEverything nennt PracticalBrush12 einen Leaker mit vielversprechenden Erfolgsbilanzen, wenn es darum geht, Spieleinformationen vorab preiszugeben. Seine lange Liste nennt er in den Kommentaren „aus rechtlicher Sicht“ aber nur „Vorhersagen“.

Daniel Ahmad, bekannter Analyst mit Insider-Wissen, hat die Liste bei Twitter „korrekt“ genannt. Er ist allerdings auch bekannt dafür, besonders bei Twitter das ein oder andere Späßchen zu treiben. Wie ernst man seine Aussage nehmen kann, ist nicht klar.

Ja, nun endlich Butter bei die Fische.

Auf der Liste steht Mario & Rabbids: Sparks of Hope. Der Eintrag bildet den Abschluss der Liste. Schon der Erstling hatte einen Untertitel, das wäre also auch für ein Sequel nicht unwahrscheinlich. Ob „Funke der Hoffnung“ tatsächlich ein Untertitel ist oder dem Wunsch von PracticalBrush12 auf eine Fortsetzung des Spiels entsprungen ist, das werden wir morgen sehen.

Gerüchte um eine Fortsetzung (via VGC) gab es schon im Januar, als Ubisoft Milan und der sympathische Davide Soliani nach neuen Kräften suchten. Der hatte schon früh bekundet, sehr gerne an einem Sequel zu arbeiten. Das ist aber auch nicht überraschen, Mario & Rabbids: Kingdom Battle* war sichtlich ein Herzensprojekt von Soliani. Und es kam bei Presse und Fans gleichermaßen gut an.

Was sagt ihr?

Bildmaterial: Mario & Rabbids: Kingdom Battle, Ubisoft, Nintendo