Anime-Projekt Legend of Mana: The Teardrop Crystal angekündigt

Im Rahmen der gestrigen Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der „Mana“-Serie gab es allerhand Infos. So deutete Masaru Oyamada etwa ein neues Mana-Abenteuer an, das sich derzeit für Konsolen in Entwicklung befindet. Man widmete sich aber nicht nur dem Medium Videospiel. So kündigte Square Enix – passend zum Start von Legend of Mana – eine Anime-Adaption mit dem Titel Legend of Mana: The Teardrop Crystal an.

Der Anime-Pitch führte zur Neuauflage?

Warner Bros. Japan übernimmt bei dem Projekt die Produktion. Graphinica tut sich zudem mit dem Yokohama Animation Lab zusammen, um die Animationen zum Projekt zu realisieren. Ein Veröffentlichungsdatum nannte man nicht. „Mana“-Serienproduzent Masaru Oyamada ließ es sich allerdings nicht nehmen, ein paar Worte zum Anime zu verlieren:

Als mir das Animationsprojekt zum ersten Mal vorgestellt wurde, stand das Remaster von Legend of Mana noch gar nicht zur Debatte. Ich nahm anfangs ohne tiefere Gedanken an dem Treffen teil, aber als Mr. Yawata von Warner Bros. Japan das Projekt so leidenschaftlich (und mit so viel Liebe) vorstellte, wurde mir klar, dass ich das Spiel so schnell wie möglich entwickeln musste. Gerüchten zufolge begann so das HD-Remaster-Projekt.

Eine offizielle Webseite zum Anime-Projekt ist auch bereits online.

Wenn ihr euch schonmal in Stimmung bringen möchtet, lest doch gern unseren Test zu Legend of Mana. Jan findet, der Klassiker ist jedem JRPG-Fan bedenkenlos zu empfehlen. Eine gewisse Frustrationstoleranz und Geduld solltet ihr aber mitbringen. Die grandiosen Ideen des Originals sind auch im Remaster nicht grandios umgesetzt.

via Gematsu, Bildmaterial: Legend of Mana: The Teardrop Crystal, Square Enix / Warner Bros. Japan