Echoes of Mana bringt 2022 die Stars der Mana-Serie zusammen

Im Rahmen der gestrigen Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der „Mana“-Serie gab es allerhand Infos. So deutete Masaru Oyamada etwa ein neues Mana-Abenteuer an, das sich derzeit für Konsolen in Entwicklung befindet. Publisher Square Enix und WFS kündigten aber auch ein All-Stars-Action-RPG mit dem Titel Echoes of Mana an. Dieses soll 2022 als Free-to-play-Titel für iOS- und Android-Geräte erscheinen und In-App-Käufe anbieten. Das Spiel soll neben diversen anderen Sprachen auch eine deutsche Sprachoption beinhalten.

Erste Details zum Titel

Echoes of Mana ist ein All-Stars-Titel, in dem Charaktere aus vergangenen „Mana“-Spielen auftreten.

SpielerInnen haben die Wahl zwischen zwei ProtagonistInnen: Kilt (männlich) und Kilte (weiblich).

Der Titel spielt in „einer Welt, in der alles verloren ist“. Von einer Göttin angeleitet, macht sich der/die Protagonist/in auf ein Abenteuer durch verschiedene Welten der Erinnerungen. Sein Ziel: das legendäre Schwert, das die Welt wiederherstellen kann.

Alle Illustrationen sind neu für den Titel entstanden.

Es wird neue und bereits aus früheren „Mana“-Spielen bekannte Welten geben.

Alle Charaktere aus vergangenen „Mana“-Spielen werden spielbar sein.

Charaktere aus „Legend of Mana“ und „Children of Mana“ werden ebenfalls dabei sein.

Im Kampf sollen SpielerInnen eine Gruppe aus drei Charakteren formen können. Im Gefecht kann frei zwischen den Figuren gewählt werden. Während „Echoes“ grundlegend simpel und „easy-to-play“ gestaltet ist, zielen die Verantwortlichen auf ein Kampfsystem ab, das dem Namen der „Mana“-Serie würdig ist.

Echoes of Mana im Ankündigungstrailer

Erste Gameplay-Eindrücke

(1:11:53 bis 1:17:30)

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of Mana, Square Enix, WFS