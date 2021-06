Legend of Mana: Update ergänzt die Neuauflage um klassische Schriftart der Originalversion

Im Rahmen der gestrigen Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der „Mana“-Serie gab es allerhand Infos. So deutete Masaru Oyamada etwa ein neues Mana-Abenteuer an, das sich derzeit für Konsolen in Entwicklung befindet. Es gab aber auch kleinere Neuigkeiten, die wohl die Nostalgiker unter euch ansprechen dürften. Demnach plant Square Enix die Veröffentlichung eines Updates für die frisch erschienene Neuauflage von Legend of Mana.

Die Neuauflage bald mit klassischen Texten

Dieses soll die originale Schriftart der ursprünglichen PlayStation-Version in die Neuauflage implementieren. So dürfte es noch leichter fallen, in alten Erinnerungen zu schwelgen. Das Update ist für diesen Herbst angedacht.

Unseren Test zu Legend of Mana könnt ihr euch hier ansehen. Jan findet, der Klassiker ist jedem JRPG-Fan bedenkenlos zu empfehlen. Eine gewisse Frustrationstoleranz und Geduld solltet ihr aber mitbringen. Die grandiosen Ideen des Originals sind auch im Remaster nicht grandios umgesetzt.

Das Remaster bietet eine herausgeputzte Optik, überarbeitete und neu gezeichnete Hintergründe sowie eine aktualisierte Benutzeroberfläche. Darüber hinaus gibt es neue Funktionen wie die Möglichkeit, Feindbegegnungen auszuschalten, sowie das erstmals veröffentlichte Minispiel „Ring Ring Land“.

Im Remaster begebt ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum. Dabei entdeckt ihr… dass die Weltkarte leer ist. Auf eurer Reise erhaltet ihr Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platziert. So erweckt ihr Städte und Dungeons zum Leben und schreitet in der Story voran.

via Gematsu, Bildmaterial: Legend of Mana, Square Enix