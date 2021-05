The Dark Pictures: House of Ashes nimmt euch im Gameplay-Debüt mit in die Tiefe

Bandai Namco und Supermassive Games haben das erste Gameplay-Material zu The Dark Pictures: House of Ashes veröffentlicht. Im Irak-Krieg geht es dabei unverhofft in die Tiefe, wo eine alte Macht schlummert. So müssen die Feinde kooperieren, um da wieder lebendig rauszukommen.

Unten seht ihr die ganze Präsentation auf Englisch, inklusive weiterer Entwickler-Kommentare, und eine deutsch untertitelte Fassung der acht Minuten Gameplay.

Etwas Unheimliches ist vergraben

Irak, 2003. Nachdem sich der Konflikt dem Ende zu nähern scheint, machen sich CIA Field Operative Rachel King und eine Elite-Einheit des Militärs bereit, eine verdächtige, unterirdische Chemiewaffenfabrik im Zagros-Gebirge zu stürmen. Nachdem sie die Koordinaten erreichen, wird die Einheit von einer lokalen Patrouille aus dem Hinterhalt angegriffen. Während des Gefechts gibt der Boden aufgrund eines Erdbebens nach und beide Seiten stürzen in die Ruinen eines sumerischen Tempels. In der Dunkelheit unter der arabischen Wüste ist etwas Bösartiges erwacht. Ein Nest von antiken und unheimlichen Kreaturen haben nun neue Beute, die sie gnadenlos und brutal zur Strecke bringen können. Grauenhafte Entdeckungen und schwierige Entscheidungen warten auf die Überlebenden, die durch die unterirdischen Höhlen versuchen der tödlichen Gefahr zu entkommen. Werden sie ihr eigenes Überleben priorisieren oder ihre Ängste und persönlichen Feindschaften überwinden, um sich der Bedrohung gemeinsam zu stellen?

The Dark Pictures: House of Ashes wird 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PCs (digital) erscheinen. Habt ihr die ersten beiden Teile gespielt? Freut ihr euch auf House of Ashes?

Komplette Präsentation (englisch)

Gameplay (deutsche Untertitel)

Bildmaterial: The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco, Supermassive Games