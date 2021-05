World’s End Club ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

NIS America hat zur heutigen Switch-Veröffentlichung von World’s End Club auch einen Launchtrailer publiziert. Hinter dem Entwickler Too Kyo Games stehen die Entwickler Kazutaka Kodaka (Danganronpa) und Kotaro Uchikoshi (Zero Escape). Wer noch unschlüssig ist, kann eine Demo anspielen. Das Spiel erscheint mit deutschen Texten und ist bereits bei Apple Arcade erhältlich.

Es gibt hierzulande übrigens eine Deluxe Edition, die neben dem Spiel einen digitalen Soundtrack und ein Mini-Artbook enthält. Es ist gleichzeitig die „Standardversion“ zum Spiel, NIS America fährt diesen Kurs schon seit einigen Veröffentlichungen.

Ein tödlicher Vergnügungspark

World’s End Club spielt im Jahr 1995 und handelt von den zwölf exzentrischen Grundschülern des „Go-Getters Club“, welche aus ganz Japan stammen. Auf einem Ausflug mit dem Schulbus schlägt jedoch ein Meteorit ein. Als sie wieder zu sich kommen, befinden sie sich in einem Vergnügungspark unter Wasser, welcher schon lange verlassen ist.

Dort werden sie gezwungen, an einem Spiel um Leben und Tod teilzunehmen. Dabei trägt jeder Teilnehmer einen Armreif, auf welchem die Siegbedingung für eine andere Person draufsteht. Diese kann darin bestehen, eine bestimmte Person zu töten. Wer gewinnen und eine Belohnung erhalten will, muss also zuerst herausfinden, was er überhaupt tun muss. Wer fliehen will, stirbt sofort.

Neben Dialogen besteht das Gameplay auch aus Erkundungen, wobei viele Puzzle-Elemente geboten werden. Spieler müssen auch wichtige Entscheidungen treffen, wodurch sich die Geschichte verzweigt.

Der Launchtrailer zu World’s End Club

Bildmaterial: World’s End Club, NIS America, Izanagi Games / Too Kyo Games, Grounding Inc.