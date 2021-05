Susanoh: Japanese Mythology RPG lässt euch aus einem 100-jährigen Schlaf erwachen

Ursprünglich wurde Susanoh: Japanese Mythology RPG für PS4 und Nintendo Switch schon 2019 angekündigt. Jetzt hat Publisher Mebius gemeinsam mit Entwickler Hachikumasoft einen ersten Trailer präsentiert und die Veröffentlichung auf den 22. Juli in Japan datiert. Nunmehr ist aber nur noch von einer Switch-Version die Rede. Eine Veröffentlichung im Westen ist bisher nicht angekündigt.

Der jüngere Bruder von Amaterasu, der den Namen Susanoh trägt, wurde aufgrund seines arroganten Verhaltens aus dem Himmel verbannt. Doch bevor es dazu kam, zeigte Susanoh sich in Ashiwara Nakatsukoku als heldenhafter Gott.

Er besiegte Yamata no Orochi und rettete Kushinada, die geopfert werden sollte. Susanoh heiratete Kushinada und brachte Izumo no Kuni einen großen Wohlstand, bis er sich in einen hundertjährigen Schlaf begab.

Über 100 Jahre sind inzwischen vergangen. Ein Bote aus dem Himmel erweckt Susanoh aus seinem Schlummer. Beginnt nun eine Schlacht, die zwischen den Göttern des Himmels ausgetragen wird?

