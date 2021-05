Aragami 2: Koop-Schleichspiel bekommt konkreten Termin und einen neuen Trailer

Publisher und Entwickler Lince Works gab bekannt, dass Aragami 2, der Nachfolger des recht erfolgreichen Ninja-Abenteuers, am 17. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PCs erscheint.

Dazu veröffentlichte man auch einen neuen Gameplay-Trailer, der eine Vielzahl an Feinden und einen ersten Einblick in Kampf zeigt. Seht Schleich-Passagen und nützliche Kräfte in Aragami 2.

Erstmals mit Koop-Modus für bis zu drei Spieler

In Aragami 2 gibt es erstmals auch einen Koop-Modus, in welchem ihr zusammen mit bis zu zwei Freunden die Kampagne des Titels spielen könnt. Eure Freunde übernehmen dabei die Rollen von zwei anderen Aragami.

Ebenfalls soll es die Möglichkeit geben, euren Charakter mit den verschiedensten Perks an euren Spielstil anzupassen. Diese müssen natürlich erst im Spielverlauf verdient werden.

Bildmaterial: Aragami 2, Lince Works