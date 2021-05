Saturn-Gutschein: 3 Games für 49 Euro mit Spielen u. a. für PlayStation 5 und Switch

Saturn ist heute mit der beliebten „3 für 49 Euro“-Aktion live gegangen. Dabei bekommt ihr drei Spiele für feste 49 Euro*. Die Aktion ist aus dem aktuellen Gutscheinheft, aber natürlich (und derzeit sowieso) auch online verfügbar.

Das Schöne dabei ist, dass ihr eure Auswahl über alle Plattformen hinweg treffen könnt. Die Spiele-Auswahl umfasst Games für Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4 und Xbox sowie PCs.

Die Auswahl ist begrenzt, aber durchaus interessant. Balan Wonderworld ist zum Beispiel dabei, dass damit nur nur etwa 16 Euro kostet. Falls ihr euch selbst davon überzeugen wollt.

Für PlayStation 5 warten unter anderem Watch Dogs Legion oder Man Eater. Auf Nintendo Switch dürft ihr euch unter anderem über The Outer Worlds oder Kingdom Hearts: Melody of Memory freuen.

Für PlayStation 4 ist die Auswahl am größten, aber viele der Spiele sind auch schon reduziert und so die Ersparnis nicht ganz so groß. Mit Captain Tsubasa, Marvel’s Avengers oder Kingdom Hearts: Melody of Memory kommt ihr aber hier auch ein Schnäppchen schlagen.

Viel Spaß beim Stöbern!

Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix, Disney