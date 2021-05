Samurai Shodown erscheint bei Steam und Shiro Tokisada Amakusa kehrt zurück

SNK hat die Veröffentlichung von Samurai Shodown am 14. Juni 2021 bei Steam angekündigt. Außerdem kündigte man einen weiteren DLC-Charakter an. Der legendäre Bösewicht Shiro Tokisada Amakusa kehrt am selben Tag zur Serie zurück.

Shiro Tokisada Amakusa ist der dritte DLC-Charakter des Season-Pass 3. Shiro Tokisada Amakusa erschien bereits 1993 als finaler Boss im allerersten Samurai-Shodown-Spiel. Sein furchterregendes Erbe setzte er dann in Samurai Shodown III, Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge (1996) und Samurai Shodown V Special (2004) fort.

Der Season Pass 3 wird noch einen vierten, bisher unbekannten Charakter enthalten. Den Anfang machte die ungestüme Cham Cham aus Samurai Shodown 2 mit ihrem Bumerang bereits im März. Seit einiger Zeit steht auch der Hibiki Takane aus The Last Blade 2 zur Verfügung.

Euch fehlt die Samurai-Keilerei noch im (virtuellen) Regal?

Samurai Shodown ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs über den Epic Games Store* und Google Stadia erhältlich. Für Konsolen gibt es jeweils Handelsversionen, die ihr z. B. bei Amazon findet*. Seit einiger Zeit gibt es auch eine Version für Xbox Series und sogar eine neue Handelsversion, die ihr bei Amazon findet*.

Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK Corporation