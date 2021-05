Sakuna: Of Rice and Ruin blickt nun schon bei 950.000 verkaufte Einheiten zurück

In schöner Regelmäßigkeit erfahren wir neue Verkaufszahlen zu Sakuna: Of Rice and Ruin, denn das kleine Studio Edelweiss hat einen beeindruckenden Erfolg gelandet. Mittlerweile steht man per Ende März bei 950.000 verkauften Einheiten. Damit kamen in einem Quartal nochmals 100.000 Einheiten hinzu und die Million könnte damit inzwischen auch schon erreicht sein. Sakuna: Of Rice and Ruin ist weltweit für PS4, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Unseren Test findet ihr hier.

Ob sich die vielen Fans in den nächsten Monaten über ein paar Inhalts-DLCs freuen dürfen? Eher nicht, wie die Entwickler zuletzt bekannt gaben. Dafür gibt es keine Pläne. Eine Fortsetzung würde Edelweiss aber gerne entwickeln. Und so wie die Zahlen aussehen, wird Publisher Marvelous wohl nicht abgeneigt sein. Action, Reis und japanische Mythologie Sakuna: Of Rice and Ruin entführt euch in die Welt der japanischen Mythologie. Dabei wird japanische Geschichte kombiniert mit den Legenden, die aus diesem Land stammen. Während die Heldin durch die detailliert gezeichneten Landschaften streift, trifft sie auf verschiedene Arten von Dämonen. Der Actionanteil vermischt sich mit einer Simulation für den Anbau von Reis. Ihr schlüpft in die Rolle der stolzen, aber einsamen Erntegöttin Sakuna, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, auf der verstoßene Menschen leben. Sakuna zähmt die Insel, indem sie gegen Dämonen kämpft und Farmwerkzeuge als Waffen verwendet. Zudem besitzt sie ein himmlisches Halstuch. Mit diesem magischen Gegenstand ist sie in der Lage, entfernte Plattformen und Gegner zu erreichen. via Gematsu, Bildmaterial: Sakuna: Of Rice and Ruin, Marvelous, XSEED, Edelweiss