PlayStation-Aktion bei Saturn und Media Markt mit günstigen Spiele-Bundles

Media Markt und Saturn haben heute Abend – wie immer im Gleichschritt – eine PlayStation-Aktion gestartet. Falls ihr eine PlayStation 5 besitzt, dann habt ihr wahrscheinlich schon Demon’s Souls oder Spider-Man: Miles Morales. Oder beide. Falls nicht, bekommt ihr beide Spiele im Bundle bei den Händlern für 89,99 Euro. Klingt viel, ist aber angesichts der immer noch gesalzenen Einzelpreise der Spiele ein Schnäppchen.

Wenn ihr noch zehn Euro drauflegt, bekommt ihr die Ultimate Edition von Miles Morales. Darüber hinaus gibt es noch eine Aktion für SpielerInnen der letzten Generation. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr keines der Spiele besitzt. Aber vielleicht seid ihr auch spät mit der PS4 eingestiegen?

Ihr bekommt nämlich Spider-Man, The Last of Us Remastered und Horizon Zero Dawn zusammen mit Spider-Man: Miles Morales (bei Saturn) oder zusammen mit The Last of Us: Part II (bei Media Markt) für jeweils 49,99 Euro.

Dazu natürlich noch der Hinweis, dass ihr Horizon Zero Dawn vermutlich bereits digital besitzt. Sony hatte es vor wenigen Wochen im Rahmen der „Play At Home“-Kampagne an alle PlayStation-Fans verschenkt.

Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony, Naughty Dog