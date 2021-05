Biomutant zeigt das uneditierte Gameplay auch noch auf PlayStation 5 und Xbox Series X

THQ Nordic hat nun auch noch die zwei letzten Videos mit „uneditiertem Gameplay-Footage“ zu Biomutant veröffentlicht. Nach der PC-Version, PS4 und Xbox One sind nun die beiden neusten Konsolen von Sony und Microsoft an der Reihe.

Wenn man die PlayStation-4-Version auf PlayStation 5 spielt, erfreut man sich an 1080p und 60 FPS, mit Dynamic Resolution hochskaliert auf 4K und 60 FPS. Die Xbox-One-Version läuft auf Xbox Series X mit Dynamic Resolution mit 4K und 60 FPS

Nach einigen Verschiebungen wird das „Wung-Fu“-Open-World-Spiel am 25. Mai 2021 für PCs, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Collector’s Edition könnt ihr euch jetzt ebenso schon vorbestellen* wie die Biomutant Atomic Edition für atomare 399,99 Euro*. Ja, was ist denn da drin, werdet ihr fragen. Neben unaufgeregten Boni wie einem Mousepad und einem T-Shirt gibt es auch ein ziemlich großes und sehr detailliertes Diorama.

Biomutant auf PlayStation 5

Biomutant auf Xbox Series X

