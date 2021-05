PlayStation 5: Bei Sony sind derzeit über 25 First-Party-Spiele in Entwicklung

Sechs Monate später. Sechs Monate später haben sehr viele von denen, die gerne eine PlayStation 5 hätten, immer noch keine. Um die Lieferprobleme kommt auch Wired in seiner Rückbetrachtung der ersten Monate nach dem Launch der PS5 nicht umhin.

Wer bereits eine PS5 sein Eigen nennt, der wartet auf Exklusivspiele. Das Versprechen, das Sony PlayStation gibt, muss Sony PlayStation gar nicht wiederholen. Die letzten Generationen waren gekennzeichnet durch herausragende Spiele, die es nur auf PlayStation gibt. Das erwarten Fans auch auf PS5 wieder.

Und das will Sony auch liefern. Wie Hermen Hulst im Wired-Artikel verrät, befinden sich derzeit mehr als 25 exklusive First-Party-Spiele in Entwicklung. Etwa die Hälfte davon sollen sogar brandneue IPs sein.

Klein, groß, verschiedene Genres

Bevor PlayStation-Fans ausrasten: Natürlich haben nicht alle dieser über 25 Spiele das Kaliber eines kommenden Horizon Forbidden West. Die Sony Worldwide Studios sind vielfältig und vielleicht zählt Hulst hier auch Spiele hinein, die in enger Partnerschaft unter Federführung von Worldwide Studios entstehen.

„Es gibt unglaublich viel Abwechslung aus vielen verschiedenen Regionen“, so Hulst. „Große, kleine, verschiedene Genres.“ Bisher kennen wir nur die größten Spiele. Neben Horizon Forbidden West befindet sich auch Gran Turismo 7 und das fast schon wieder vergessene God of War Ragnarök in Entwicklung. Es klingt aber, als könne man auch weiterhin mit Spielen wie Astro Bot oder Dreams rechnen.

Klingt vielversprechend. Jetzt nur noch eine PS5 bekommen.

