Nintendo Switch: Über 84,59 Millionen verkauft – bestes Jahr der Firmengeschichte

Pünktlich wie ein Uhrwerk hat Nintendo die aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt. Bis zum 31. März 2021 verzeichnet man 84,59 Millionen verkaufte Nintendo Switch.

Im damit abgelaufenen Geschäftsjahr wurden also 28,83 Millionen Geräte verkauft. Es war das bisher stärkste Verkaufsjahr. Die erste Prognose von 19 Millionen Geräten, die man im Mai 2020 getroffen hatte, wurde damit also erwartungsgemäß weit übertroffen.

Die Nintendo Switch OG (also die „klassische“ Switch) bleibt dabei deutlich erfolgreicher als Nintendo Switch Lite. Im Weihnachtsquartal 2020 standen 8,41 Millionen Nintendo Switch beispielsweise 3,17 Millionen Lite-Modelle gegenüber. Erst kürzlich hatte Nintendo mit „Blau“ ein neues Farbmodell für die Lite angekündigt. Das Modell erscheint morgen und ihr könnt es hier bei Amazon bestellen*.

Ein Jahr der Rekorde liegt hinter Nintendo

Für das inzwischen laufende Geschäftsjahr plant man 25,5 Millionen Nintendo Switch zu verkaufen. Die Nintendo Switch hat im letzten Geschäftsjahr nach Gesamtverkaufszahlen den Nintendo 3DS (75,94 Millionen) sowie den Game Boy Advance (81,51 Millionen) überholt.

Es steht zu erwarten, dass Nintendo Switch noch in diesem Kalenderjahr die 100 Millionen knackt. Dann wäre die Switch bereits in Reichweite der Nintendo Wii, die auf 101,63 Millionen Geräte in ihrer Lebenszeit kam.

Nintendo erzielte einen Jahresumsatz von 16,59 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 34,4 % gegenüber dem Vorjahr und das beste Ergebnis seit 2008. Der Betriebsgewinn belief sich auf 6,04 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht nur ein Anstieg von 81,8 % gegenüber dem Vorjahr, sondern auch das beste Ergebnis der langen Firmengeschichte.

via Nintendo-Geschäftsbericht, Daniel Ahmad, Bildmaterial: Nintendo