Game Builder Garage: Nintendo lässt euch mit Spielestudio eigene Spiele erschaffen

Nintendo hat heute Spielestudio angekündigt. Ja, das Programm heißt im Deutschen einfach nur Spielestudio. Im englischsprachigen Raum veröffentlicht Nintendo das Werk als Game Builder Garage und das trifft den Kern des Spiels noch ein wenig besser.

Mit Spielestudio könnt ihr nämlich eure eigenen Spiele für Nintendo Switch erschaffen, so wie früher die ganz großen Köpfe der Branche in ihrer berühmten Garage. Mit Spielestudio könnt ihr ganz unterschiedliche Genre erschaffen, vom Jump’n Run bis zum Rennspiel.

Zur Seite stehen euch dabei die Knotixe. Das sind die kleinen Wesen, die euch im Spielestudio die Lektionen der visuellen Spieleentwicklung beibringen und letztlich auch als Werkzeuge dienen. Die kreierten Spiele können anschließend mit anderen lokal und online geteilt werden.

Schritt für Schritt zum eigenen Spiel

Die schrulligen Knotixe führen angehende Entwickler Schritt für Schritt durch Lektionen und lehren das Grundkonzept der visuellen Programmierung. Die Einheiten sind leicht und verständlich gestaltet. An Kontrollpunkten können SpielerInnen, sorry EntwicklerInnen, ihr Wissen dann mit Rätsel und Aufgaben auf die Probe stellen. Per Tastendruck wechselt man zwischen Programm- und Spielbildschirm.

Man kann sogar Kreationen anderer herunterladen und per „Freies Programmierungen“ hinter die Kulissen schauen. So kann man erfahren, wie das Spiel programmiert wurde und lernt weitere Tipps. Ab 11. Juni ist Spielestudio exklusiv im Nintendo eShop zum Preis von 29,99 Euro zu haben.

Bildmaterial: Spielestudio, Nintendo