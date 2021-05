Atelier-Ryza-Serie: Holt euch die kostenlosen Kostüme zur Feier von 1 Million Verkäufen

Kürzlich gab Koei Tecmo stolz bekannt, dass sich die beiden Atelier-Ryza-Spiele weltweit über eine Million Mal verkauft haben. Etwa 360.000 Einheiten entfallen dabei auf Atelier Ryza 2. Nach dem großen Erfolg von Atelier Ryza bekam die sympathische Ryza erstmals in der Atelier-Serie die Gelegenheit auf ein direktes Sequel.

Koei Tecmo kündigte zur Feier einen kostenlosen Kostüm-DLC an, den ihr euch ab heute besorgen könnt. Das gab Koei Tecmo bei Twitter bekannt. Auch Artworks und Screenshots zu den Kostümen gibt es.

Das “White Lily of Summer”-Kostüm könnt ihr euch für Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout besorgen, das “High Summer Formal”-Kostüm für Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy.

Bildmaterial: Atelier Ryza 2, Koei Tecmo