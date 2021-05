Metal Saga: Hangyaku no Rouka nimmt einen neuen Weg in der Postapokalypse

Metal Max feierte in einem Livestream den 30. Geburtstag. Neben der englischen Version von Metal Max Xeno: Reborn und der Verschiebung von Metal Max: Wild West gab es auch erste Details zum bisher erst angeteaserten Project Wolf.

Das „Kopfgeldjäger-RPG“ erhält den Titel Metal Saga: Hangyaku no Rouka und erscheint für Nintendo Switch „und mehr“. Bei Metal Saga handelt es sich um eine Nebenreihe von Metal Max. Publisher Success und Entwickler 24Frame planen laut eigener Aussage auch mehrere Sprachen zu unterstützen.

Nun ist die Menschheit der Feind

In Metal Saga: Hangyaku no Rouka ist die Bedrohung durch die Maschinen gebannt, nun sind jedoch die Menschen selbst ein Problem. Getrieben von Machtgier ist die Menschheit im internen Kampf. Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle eines Jägers, welcher unter Amnesie leidet.

Monster können in realistischen Kämpfen angegangen werden. Es gibt keinen Übergang zwischen Erkundung und Kampf. Durch vordefinierte Strategien sollen die Kämpfe einfacher von der Hand gehen. Euren Stützpunkt auf einer unbewohnten Insel könnt ihr frei gestalten.

Teaser-Trailer zu Metal Saga: Hangyaku no Rouka

