Insider: Ein neues Final Fantasy für PlayStation 5 wird wahrscheinlich zur E3 vorgestellt

Mit diesen „Insidern“ in Foren ist das immer so eine Sache. Es mag sein, dass es wirklich ForennutzerInnen mit Insiderwissen gibt. Es ist aber sicher auch so, dass viele richtig liegen, weil sie Dinge vorhersagen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen können. Und so liegen sie immer mal wieder auch richtig.

Zu welcher Art der inzwischen recht bekannte Navtra gehört, mögt ihr selbst beurteilen. Sein Portfolio an eingetretenen Vorhersagen ist inzwischen ziemlich beeindruckend. Er hatte das neue Ratchet & Clank auf dem Plan, ebenso wie ein Remake zu Demon’s Souls und die neue Square Enix IP Project Athia. Besonders, was Sony und Square Enix angeht, liegt er oft richtig.

Ein „neues“ Final Fantasy für PlayStation 5

Deshalb verbreiten Medien auch seinen neusten Vorstoß. In Bezug auf Square Enix‘ Auftritt bei der digitalen E3 in diesem Jahr hat er nämlich eine interessante Vorhersage gemacht. „Ich denke, ihr könnt wenigstens eine große FF-Ankündigung erwarten“, so Navtra. „Zusätzlich zu den Updates zu den bisher angekündigten Dingen (XVI/Endwalker/VIIR). Es sollte für Square eine gute E3-Saison werden.“

Dabei soll es sich um einen PS5-exklusiven Final-Fantasy-Titel handeln. Zusätzlich würde wohl auch noch ein Eidos-Spiel angekündigt. Wenn es nicht Final Fantasy VII Remake ist, nicht Final Fantasy XVI und nicht Endwalker – was könnte es dann sein? Blieben Spin-Offs oder Remaster.

Navtra ordnet die Erwartungen ein: „Es ist etwas Neues. Es ist nicht so High-End wie Final Fantasy XVI oder Forspoken, aber es ist bedeutender als etwa World of Final Fantasy oder ein Remaster.“ Es könnte vielen Leute gefallen, glaubt Navtra.

via VGC, ResetEra, Bildmaterial: Agni’s Philosophy, Square Enix, Luminous Productions,