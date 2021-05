Gaming-Sommer 2021: Hier findet ihr alle Events und Livestreams

Rund um die digitale E3 2021 ist im Juni so einiges los! Damit ihr auch in diesem Jahr den Überblick nicht verliert und nichts verpasst, bieten wir euch wiederum eine Liste mit allen Events und Livestreams – ständig aktualisiert!

Am heutigen 26. Mai wollen wir loslegen, obwohl die E3 2021 noch ein Stück weit entfernt ist, denn in den nächsten Stunden erwarten uns gleich zwei interessante Veranstaltungen. Zunächst findet um 16:00 Uhr die Mai-Ausgabe des Monster Hunter Digital Events statt. Neben Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ist dabei auch Version 3.0 von Monster Hunter Rise ein Thema. Diese soll nämlich Ende Mai an den Start gehen und weitere Monster hinzufügen. Außerdem wartet das nächste Update mit einem weiteren Ende nach dem aktuellen Spielabschluss auf.

In den frühen Morgenstunden wird es dann richtig spannend für alle Dragon-Quest-Fans. Am 27. Mai 1986 wurde das erste Dragon Quest veröffentlicht und das Datum ist nun der Dragon-Quest-Tag. Dieses Jahr steht der 35. Geburtstag an und dieser wird in einem Livestream gefeiert. Bereits im letzten Jahr gab es dort spannende Ankündigungen. Nun könnten uns Informationen zum neuen Dragon Quest Monsters, Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai sowie natürlich eine Ankündigung von Dragon Quest XII erwarten.

Um 5:00 Uhr startet der Stream bereits, wobei sich die erste Hälfte um Updates bereits veröffentlichter Spiele und Merchandise dreht. Ab 5:30 Uhr gibt es dann sogar eine englische Begleitung, welche sich um das zukünftige Line-up von Dragon Quest kümmern wird. Es wird also auf jeden Fall spannend!

26. Mai um 16:00 Uhr – Monster Hunter Digital Event (alternativ bei Twitch)

27. Mai um 5:30 Uhr – Dragon-Quest-Special zum 35. Geburtstag (Japan ab 5:00 Uhr)

Der Gaming-Sommer im Überblick

27. Mai, 18:00 Uhr – Sonic Central

27. Mai, 18:00 Uhr – Erstes Gameplay zu The Dark Pictures: House of Ashes

27. Mai, 23:00 Uhr – State of Play mit Horizon Forbidden West

5. Juni, 11:00 Uhr – Indie Live Expo 2021 (Livestream)

5. Juni, 17:00 Uhr – Guerrilla Collective 2: Tag 1 (Livestream)

10. Juni, 20:00 Uhr – Summer Game Fest 2021 Kickoff (weitere Details)

12.–15. Juni – E3 2021 (weitere Details)

12. Juni, 17:00 Uhr – Guerrilla Collective 2: Tag 2 (Livestream)

12. Juni, 21:00 Uhr – Ubisoft Forward

13. Juni – PC Gaming Show 2021 (weitere Details)

13. Juni – Future Games Show: Summer Showcase 2021 (weitere Details)

14. Juni, 22:00 Uhr – Limited Run Games (Livestream)

16. Juni, 19:00 Uhr – Steam Next Fest

22. Juli – EA Play Live 2021 (weitere Details)

25. August – Gamescom 2021: Opening Night Live

23.–27. August – Gamescom 2021 (weitere Details)

30. September – 3. Oktober – Tokyo Game Show 2021 (weitere Details)

Bildmaterial: Square Enix