Legend of Mana: Bilder und Details zu neuen und alten Features des Klassikers

Square Enix hat zahlreiche neue Bilder und Details zu Legend of Mana veröffentlicht, der Remastered-Version des vierten Teils der Mana-Serie, die am 24. Juni 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erscheinen wird.

Das Remaster bietet eine herausgeputzte Optik, überarbeitete und neu gezeichnete Hintergründe sowie eine aktualisierte Benutzeroberfläche. Darüber hinaus gibt es neue Funktionen wie die Möglichkeit, Feindbegegnungen auszuschalten, sowie das erstmals veröffentlichte Minispiel „Ring Ring Land“.

Im Escad-Story-Arc folgen die SpielerInnen vier Kindheitsfreunden – Escad, Daena, Matilda und Irwin – durch die Zeitspanne ihrer Freundschaft und erleben ihre Konflikte im Laufe der Faerie-Kriege, die über ein Jahrzehnt zuvor stattgefunden haben. Darüber hinaus werden sie Larc, den Drachen von Drakonis, im Dragon-Killer-Arc begleiten, wenn er sich auf die Mission begibt, die Drachen des Wissens zu töten und einen anderen Drachen namens Sierra herauszufordern.

Nach einigem Fortschritt können SpielerInnen den Obstgarten in der abgelegenen Senke betreten, der von Trent bewohnt wird – einem uralten Baum mit Früchten und Gemüse, die zur Fütterung von Haustieren genutzt werden können oder um Golems zu bemalen und Ausrüstung zu verändern.

Von Golems und Haustieren

Diese Golems werden durch die Kraft von Mana getränkt und helfen SpielerInnen im Kampf. SpielerInnen kontrollieren dabei die HP und die Werte eines Golems und statten ihn mit über 50 verschiedenen offensiven und defensiven Fähigkeiten aus.

Neben den üblichen RPG-Elementen wie dem Schmieden von Ausrüstung könnt ihr in der Instrumentenwerkstatt auch verzauberte Instrumente herstellen. Außerdem warten Eier darauf, gesammelt zu werden. Aus denen schlüpfen Haustiermonster, die unterstützende Effekte im Kampf bieten. Die Haustiere leben im Monsterkorral auf dem Grundstück der SpielerInnen und können schnell verstärkt werden, indem sie zum „Ring Ring Land“-Minispiel geschickt werden.

Legend of Mana erscheint am 24. Juni 2021 und soll deutsche Texte bieten. Allerdings gibt es nur eine digitale Veröffentlichung in Europa. Wie immer lohnt der Blick nach Asien. In Japan gibt es eine Handelsversion und eine Collector’s Edition und in Südostasien sogar wieder eine Handelsversion mit englischen Texten. Bei Play-Asia könnt ihr importieren.

Die Karte ist… leer?

In Legend of Mana begebt ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum. Dabei entdeckt ihr… dass die Weltkarte leer ist. Auf eurer Reise erhaltet ihr Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platziert. So erweckt ihr Städte und Dungeons zum Leben und schreitet in der Story voran.

Bildmaterial: Legend of Mana, Square Enix