Deutsche Verkaufscharts: Mass Effect beruft sich auf seinen Legendenstatus

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts sorgt die Mass Effect Legendary Edition für Furore. Sowohl in den PS4- als auch in den Xbox-One-Charts klettert die schöne Neuauflage auf Platz 1. Dahinter landet Resident Evil Village respektive Grand Theft Auto V – Premium Edition.

Resident Evil Village kann aber weiterhin in den Xbox-Series- und PS5-Charts von ganz oben grüßen. Hier folgen Returnal bzw. It Takes Two auf den zweiten Plätzen.

In den Nintendo-Switch-Charts verabschiedet sich New Pokémon Snap schon wieder von der Spitze und muss den üblichen Verdächtigen Platz machen. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury reißt die Krone wieder an sich und landet vor Mario Kart 8 Deluxe.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Mass Effect Legedary Edition, Electronic Arts, Bioware