Side-Scroller Wicce erscheint im Juni weltweit für Nintendo Switch

Publisher CFK und Entwickler Alpheratz* haben eine geringfügige Verschiebung des Side-Scrollers Wicce bekannt gegeben. Ursprünglich im Mai geplant, soll Wicce nun am 3. Juni 2021 für Nintendo Switch erscheinen.

Diese Veröffentlichung bietet auch deutsche Bildschirmtexte. Ursprünglich ist Wicce schon 2016 für PC-Steam erschienen. Wicce handelt von der Suche der gleichnamigen Hexe nach ihrer Tochter.

Diese brach eines Tages auf, um etwas zu erledigen, aber kehrte auch nach Sonnenuntergang nicht zurück. Wicce machte sich auf den Weg, ihre Tochter in der Stadt zu suchen. Was sie dort vorfand, war jedoch eine Stadt, die unter einer Pandemie litt. Diese verwandelte die Menschen in Scheusale.

Wicces Besen nutzt ihr als Gleiter, Zauberstab und Waffe.

