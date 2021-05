Deutsche Verkaufscharts: Biomutant und Miitopia steigen hoch ein

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, können Biomutant und Miitopia abräumen. Der Neueinsteiger von THQ Nordic kann gleich doppelt punkten. Auf PlayStation 4 holt Biomutant einen vierten Platz. Die Mass Effect Legendary Collection kann hier die Spitze vor Grand Theft Auto V verteidigen.

Das ebenfalls neu erschienene Unterwasser-Adventure Subnautica: Below Zero taucht an neunter Stelle der PS4-Auswertung unter. In den Xbox-One-Charts rücken die flauschigen Biomutanten sogar auf den zweiten Platz vor. Auch hier bleibt die Mass Effect Legendary Collection aber die Spielesammlung der Stunde.

Miitopia stürzt sich auf dem ersten Platz der Nintendo-Switch-Charts ins Abenteuer. Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury lauern dahinter, um bald wieder die Führung zu übernehmen. Bei den Next-Gen-Konsolen verteidigt Resident Evil Village die Krone vor Returnal (PS5) bzw. „It Takes Two“ (Xbox Series).

via GfK, Bildmaterial: Biomutant, THQ Nordic, Experiment 101