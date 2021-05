Biomutant: „May The Furrth“-Trailer zum „Wung-Fu“-Open-World-Spiel

THQ Nordic und Experiment 101 haben einen neuen Trailer zu Biomutant veröffentlicht. Das Video trägt den Titel „May The Furrth“ und wenn ihr nicht zuerst eine deutsche Vokabel im Sinn habt, dann werdet ihr bei May The Fourth landen, dem gestrigen Star-Wars-Day. Der Trailer ist natürlich eine Anspielung darauf (und auf Furry).

Den 4. Mai 2021 packt Biomutant aber nicht ganz. Nach einigen Verschiebungen wird das „Wung-Fu“-Open-World-Spiel am 25. Mai 2021 für PCs, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Die Collector’s Edition könnt ihr euch jetzt ebenso schon vorbestellen* wie die Biomutant Atomic Edition für atomare 399,99 Euro*. Ja, was ist denn da drin, werdet ihr fragen. Neben unaufgeregten Boni wie einem Mousepad und einem T-Shirt gibt es auch ein ziemlich großes und sehr detailliertes Diorama.

Biomutant selbst ist weniger starr, denn es spielt in einer offenen Welt mit einem „einzigartigen Martial-Arts-Kampfsystem“, das euch Nahkampf, Schießen und Mutationsangriffe kombinieren lässt. Aber das seht ihr eher im letzten „Combat-Trailer“. Heute wird es, wie gesagt, etwas ruhiger.

Bildmaterial: Biomutant, THQ Nordic, Experiment 101