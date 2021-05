Alchemy Stars führt euch in seine Welt Astra und ihre Fraktionen ein

Die Veröffentlichung von Alchemy Stars rückt langsam näher. Das Mobile-RPG soll dem Genre im Bereich Strategie und Spannung zu neuen Höhen verhelfen. Das sind allerhand Vorschusslorbeeren.

Tencent hat nun die Pre-Launch-Kampagne gestartet, bei der ihr die Welt von Alchemy Stars schon mal kennenlernen könnt. Eure Reise beginnt auf dem offiziellen Twitter-Account. In den nächsten Wochen wird man außerdem Trailer zu den sechs Fraktionen und ihren Charakteren veröffentlichen. Das erste Video zur Fraktion Illumina findet ihr unten.

Das erwartet euch spielerisch

Spielerisch vermischt Alchemy Stars Strategie-RPG- und Karten-Gameplay-Elemente. Eine farbenfrohe und diverse Heldentruppe wird versprochen, mit der ihr in die Kämpfe zieht.

Auch an der Besetzung der SynchronsprecherInnen wurde nicht gespart. Unter anderem Yuichi Nakamura (Ravus Nox Fleuret in Final Fantasy XV) und Kana Hanazawa (Deuce in Final Fantasy Type-0) sind bereits vorgestellt worden.

Zur Hintergrundgeschichte führt Tencent aus:

In Alchemy Stars treffen die Welten von Licht und Dunkelheit aufeinander, als die Aurorianer und die Caelestiten, die im Land von Astra hunderte Jahre friedlich zusammengelebt haben, sich einer mysteriösen Organisation stellen müssen, die dunkle Kreaturen bekannt als Eclipsiten ausgesandt hat, um die Caelestiten zu vernichten. Der einzige Überlebende dieses Angriffs flüchtet sich in ein abgeschiedenes Leben tief unter der Erde, bis ein Aurorianer ihn findet und ihn zurück an die Oberfläche bringt und damit ein episches Abenteuer beginnt, um selbst zu einer Legende zu werden.

Alchemy Stars spielt in einer Fantasy-Welt, die Wissenschaft und Magie verbindet. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und es gibt einen optionalen Autokampf-Modus, um das Spiel für Fans aller Art zugänglich zu machen.

Der neue Trailer zu Alchemy Stars

Bildmaterial: Alchemy Stars, Tencent, Tourdog Studio