Koop-Fantasy-RPG Mitrasphere erscheint über Crunchyroll auch im Westen

Crunchyroll wird das Koop-Fantasy-RPG Mitrasphere für iOS- und Android-Geräte im Westen veröffentlichen. Die Vorabregistrierung ist ab sofort im Appstore und bei Google Play möglich.

Mitrasphere ist bereits seit August 2017 in Japan verfügbar und wurde dort über 7 Millionen Mal installiert. Der Titel spielt in einer Welt, in der ein gigantisches Meer den Himmel bedeckt. Goldene Kristalle regnen von einem geheimnisvollen Baum in den Meereshimmel hinein. Und verändern das Leben von allen.

SpielerInnen können mit bis zu 5 weiteren SpielerInnen diese Welt erkunden, mächtige Bosse bekämpfen und legendäre Waffen entdecken. Das Gesamterlebnis soll auch von den sozialen Interaktionen mit anderen SpielerInnen leben. Punkten will man auch mit hochwertiger „JRPG-Grafik“.

Seht nachfolgend den Ankündigungstrailer.

Bildmaterial: Mitrasphere, Crunchyroll Games