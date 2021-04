Ys IX: Monstrum Nox erscheint im Juli für Switch und PCs

NIS America hat bekannt gegeben, dass das Action-RPG Ys IX: Monstrum Nox in Europa am 9. Juli für Nintendo Switch und zusammen mit der Nordamerika-Veröffentlichung am 6. Juli für PC-Steam erscheinen soll.

Adols neustes Abenteuer ist seit letztem Februar bereits für PlayStation 4 im Westen erhältlich. Diese Version haben wir einem Test unterzogen. Ihr könnt aber auch selbst kostenlos Hand anlegen. Eine spielbare Demo ist für PS4 erhältlich. Die Handelsversion für PS4 könnt ihr bei Amazon bestellen*. In Japan erschien das Spiel im September 2019 für PS4.

Ohne Adol gehts natürlich nicht

Serien-Held Adol und sein Begleiter Dogi kommen in Balduq an. Allerdings wird Adol sofort festgenommen. Im Gefängnis wird er durch die mysteriöse Aprilis in ein Monstrum verwandelt, was übernatürliche Kräfte bei der Monsterbekämpfung mit sich bringt. Nun gilt es, gemeinsam mit den anderen Monstrum die Gefahren der Schattendimension „Grimwald Nox“ abzuwenden und das Geheimnis um den Monstrum-Fluch aufzuklären.

Im Spiel kann man zwischen insgesamt sechs Monstrum auswählen, jedes davon besitzt eigene Fähigkeiten. So kann man entweder Wände hochlaufen, fliegen oder versteckte Objekte aufspüren. Die weitläufige Stadt will dabei erkundet und beschützt werden, die Bewohner haben zusätzliche Quests auf Lager.

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, NIS America, Falcom