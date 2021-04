Switch: Fujifilm und Nintendo veröffentlichen Pikachu-Printer und passende App

Nintendo hat gemeinsam mit FujiFilm Japan eine besondere Kooperation beschlossen, im Rahmen derer man gemeinsam eine App namens InstaX für Nintendo Switch entwickeln und veröffentlichen wird. Damit wird man Screenshots von Nintendo Switch auf Smartphones übertragen können.

Dort kann man die in der App mit Verzierungen, Rahmen und Stickern geschmückten Screenshots dann über einen InstaX Mini Drucker ausdrucken. Diese Drucker sind bereits seit geraumer Zeit erhältlich*.

Die App soll am 30. April 2021 an den Start gehen. Nicht ganz zufällig ist das auch der Tag, an dem New Pokémon Snap erscheinen wird. Die App und der Mini-Drucker sind natürlich prädestiniert für ein solches Spiel.

Erinnert an alte GameBoy-Zeiten

Das ist alles so umständlich aber süß, dass es sofort an die ganzen alten GameBoy-Zeiten und natürlich den Pocket Printer erinnert. Mit dem konnte man damals über einen Link-Port des GameBoy Fotos der GameBoy Camera auf selbstklebendes Thermopapier ausgedruckt werden.

Vom GameBoy Printer gab es damals auch eine Pikachu-Sonderedition, die heute um die 100 Euro bei Ebay einfährt*. Natürlich gibt es auch eine Pikachu-Edition des instax Mini Druckers. Laut The Verge soll die Pikachu-Edition mit einem Silikon-Pikachu-Case für den Printer für 120 US-Dollar im Mai auch im Westen erscheinen.

Die App wird kostenlos sein.

Bildmaterial: FujiFilm, Nintendo