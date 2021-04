Tales of Arise: Neue Details und neues Gameplay-Material veröffentlicht

Nach der Verbreitung über verschiedene Medien hat Bandai Namco nun auch die offizielle Pressemeldung zur gestrigen Ankündigung rund um Tales of Arise folgen lassen. Somit gibt es einige weitere Details, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Zunächst gibt es deutschsprachig untertitelte Versionen der gestrigen Trailer. Das betrifft den „Release Date Trailer“ und den langen Gameplay-Trailer. Der Gameplay-Trailer zeigt die englische Sprachfassung des Spiels und zu Beginn den Hinweis, es gäbe im fertigen Spiel „komplett lokalisierte Texte“. Das bedeutet dann wohl deutsche Texte, auch wenn man damit rechnen durfte. Zu guter letzt gibt es auch noch ein kleines Entwicklervideo mit Kommentaren von Yusuke Tomizawa und Minoru Iwamoto (Art Director)

Bandai Namco lieferte außerdem eine neue, offizielle Story-Einführung. Dabei lernen wir auch die Namen der beiden gestern vorgestellten Charaktere kennen: Rinwell und Law. Ein bisschen mehr von Rinwell und Law, aber auch von Shionne und Alphen, sehen wir in neuen kleinen Charakter-Videos vom japanischen Tales-of-Youtube-Account.

SpielerInnen tauchen in die Geschichte einer Welt ein, die aus Rena besteht, dem Stern, der den Planeten Dahna seit 300 Jahren mit eiserner Faust regiert. Die Rena haben Dahna seiner natürlichen Ressourcen beraubt und dafür den Großteil der Bevölkerung des Planeten versklavt. Diese Geschichte folgt dem Kampf zur Befreiung der Dahnäer von ihrem Schicksal und wird durch die Augen von Alphen, einem maskierten Dahnäer, der für die Befreiung seines Volkes kämpft und Shionne, einem Mädchen aus Rena erlebt, das auf der Flucht vor ihren Landsleuten ist. Auf ihrer Reise werden sie von verschiedenen Charakteren, wie Rinwell und Law, begleitet, die ihnen in ihrem Kampf für die Freiheit helfen.

Mit Tales of Arise will Bandai Namco „die DNA des Franchises“ fortführen, gleichzeitig aber auch „neue Maßstäbe“ setzen. Vor allem auch grafisch. Der neue „Atmospheric Shader“ soll der Grafik einen handgezeichneten Touch verleihen.

Die DNA von Tales of fortführen

Das Kampfsystem wurde ebenfalls weiterentwickelt, indem mehr direkte Effekte und Angriffe hinzugefügt wurden, um ein besseres Gefühl für das Spektakel zu bieten. SpielerInnen sollen so ein direkteres Feedback basierend auf ihren Aktionen erhalten.

„Wir wollen, dass Tales of Arise einen neuen Meilenstein für das Tales-of-Franchise darstellt“, sagt Yusuke Tomizawa, Producer von Tales of Arise. „Das Spiel hat eine neue künstlerische Richtung, die das Beste aus der Unreal Engine und unserem neu entwickelten ‚Atmospheric Shader‘ herausholt, um die Grafikqualität zu steigern und den Spielerinnen und Spielern das Gefühl zu geben, sich in einem Gemälde zu befinden. Mit einer Geschichte, die reifer ist und mehr essenzielle Themen anspricht als die vorherigen Spiele, hoffen wir, dass die Spielerinnen und Spieler vollständig in Alphens und Shionnes Reise eintauchen werden.“

VorbestellerInnen sollen als Bonus einige Kostüme und Anpassungsobjekte für Alphen und Shionne erhalten, ebenso wie exklusive Kochrezepte. Die nachfolgende Grafik verrät mehr. Die Hootle- und Collector’s Edition hatten wir euch in diesem Beitrag schon im Detail vorgestellt.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 hierzulande.

Der deutsche Release Date Trailer:

Der Gameplay-Trailer:

Kurze Gameplay-Videos der Charaktere

Alphen

Shionne

Rinwell

Law

Combos und Mystic Artes

Boost Attack und Boost Strike

Entwicklerkommentare

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco