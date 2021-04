Cyberpunk 2077: So viele Menschen haben das „Help Me Refund“-Programm genutzt

CD Projekt Red hat bei einem aktuellen Investoren-Meeting neue Einblicke in den Verkauf von Cyberpunk 2077 gegeben. Inzwischen ist ein wenig Gras über die doch ziemlich aufregende Zeit rund um den Veröffentlichungszeitraum gewachsen. Wir erinnern uns: Auf dem vorläufigen Höhepunkt hatte Sony PlayStation Rückerstattungen angeboten und das Spiel sogar aus dem PlayStation Store genommen. Übrigens bis heute.

Dem Erfolg von Cyberpunk 2077 hat das wenig anhaben können. Bis zum Jahresende 2020 hat sich Cyberpunk 2077 über 13,7 Millionen Mal verkauft. Das war zu einer Zeit, als die Presse noch voll war mit Kritik an CD Projekt RED. Im Frühjahr dürfte noch ein wenig dazugekommen sein. Inzwischen ist schon der große Patch 1.2 erschienen und Cyberpunk 2077 war für PS4 und Xbox One schon mehrfach für 29,99 Euro in Sale-Aktionen zu haben.

Obwohl Cyberpunk 2077 nach wie vor nicht im PlayStation Store erhältlich ist, hat sich Cyberpunk 2077 übrigens öfter für PlayStation als für Xbox verkauft. CD Projekt RED nannte konkrete Zahlen: 56 % wurden auf PCs verkauft, gefolgt von PS4 mit 28 % und Xbox One mit 17 %.

30.000 Kunden haben „Help Me Refund“ genutzt

Weitere interessante Zahlen: Laut CD Projekt RED hatte Cyberpunk 2077 ein Budget von 316 Millionen US-Dollar. Wir erinnern uns, dass man schon zur Veröffentlichung bekannt gegeben hatte, dass die Kosten des Spiels bereits eingespielt seien. Damals waren 8 Millionen Einheiten verkauft worden.

Angesichts dieser Zahlen ist es vernichtend klein, was CD Projekt RED das hauseigene Rückerstattungsprogramm gekostet hat. Etwa 30.000 Kunden hätten davon Gebrauch gemacht und 2,23 Millionen US-Dollar hat das „Help Me Refund“-Programm gekostet. Überschaubar.

via GamesIndustry, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED