Bloodborne: Die grandiose Hunter-Figma bekommt neue Waffen spendiert

Der Jäger aus Bloodborne bahnt sich erneut seinen Weg in die Vitrinen! Good Smile Company bringt eine neue Auflage der beliebten Figma-Figur mit mehr Zubehör auf den Markt. Für 139,90 Euro könnt ihr die „Old Hunters Edition“ in der DX-Version bei Figuya vorbestellen. Erscheinen soll sie voraussichtlich im März 2022. Auch die Standardversion wird für 94,90 Euro in der Neuauflage erhältlich sein. Alternativ findet ihr die Figuren auch bei Play-Asia*.

Der alte Jäger mit neuen Waffen

Bei der Standardversion ist die gleiche Figur enthalten, die bereits 2018 veröffentlicht wurde. Dazu kommen das Sägehackbeil sowie die Jägerpistole. Die „Old Hunters Edition“ wird nun durch weitere Waffentypen ergänzt: Zusätzlich bekommt ihr die Donnerbüchse des Jägers, die Jägeraxt, die Wirbelsäge und das heilige Mondlichtschwert. Passend zum Namen finden also auch die Waffen aus dem DLC ihren Weg in das Set.

Ein paar davon können außerdem in ihre alternativen Formen verwandelt oder auf dem Rücken des Jägers angebracht werden. Wenn ihr die Figur bereits besitzt, aber gerne das neue Zubehör haben möchtet, könnt ihr es einzeln für etwa 27 Euro kaufen. Bei Vorbestellung gibt es bei einigen Händlern noch eine kleine Figur mit den Boten obendrauf.

