Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erhält Inhalte aus A New Beginning

Am 28. April erscheint der zweite Teil der Season-Pass-Inhalte für Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Konkret gibt es im „Windswept Falls“-Pack einen neuen Ort mit vier Charakteren, wobei es je einen neuen Junggesellen und eine neue Junggesellin gibt. Diese stammen aus Harvest Moon 3D: A New Beginning. Die ersten Season-Pass-Inhalte hatten wir euch bereits vorgestellt. Den gesamten DLC-Fahrplan inklusive Inhalt und Zeiträumen findet ihr englischsprachig im Blog bei Marvelous.

Am Ende steht die Liebe

Euch erwarten viele Abenteuer (und viel Arbeit) im neuen Story of Seasons. Am Ende steht aber natürlich die Liebe. Heiraten könnt ihr auch in Olivingen wieder und es besteht auch die Option, gemeinsame Kinder zu bekommen.

Wer auf Kids verzichten möchte, der hat immerhin die Option auf ein kleines Haustier. Wenn SpielerInnen ihre pelzigen Freunde gut behandeln, helfen sie bei der Arbeit auf der Farm und können sogar an den Haustier-Rennen der Stadt teilnehmen.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erschien am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. Unseren Test findet ihr hier.

Season-Pass Teil 2

via Gematsu, Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games