Story of Seasons: Pioneers of Olive Town öffnet euch die Mystery Files im April

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ist noch nicht einmal erschienen, da bekommen wir schon einen ersten Blick auf den Season-Pass. Das ist eigentlich ein Timing, das Fans nicht so gerne sehen. Und das ist auch nicht die Absicht von Marvelous, denn der Trailer richtet sich eigentlich an die japanische Fangemeinde. In Japan ist Story of Seasons: Pioneers of Olive Town schon seit einem Monat erhältlich. Aber im Internet kann man sich das Publikum für seinen Trailer eben nicht aussuchen, und so schauen auch wir uns ihn an.

Der Season-Pass bietet einige neue Outfits für die Heiratskandidaten und neue Junggesellen und Junggesellinnen. Letztere basieren anlässlich des 25. Geburtstags der Serie auf Charakteren der letzten drei Spiele. Besonders dürften sich Fans aber auf die Olive Town Mystery Files freuen. Das sind einige neue Nebenaufgaben rund um mysteriöse Ereignisse in Olive Town, denen ihr auf die Spur kommen wollt!

Einige der neuen Outfits seht ihr schon auf der offiziellen Website. Den gesamten DLC-Fahrplan inklusive Inhalte und Zeiträume findet ihr englischsprachig im Blog bei Marvelous.

Am Ende steht die Liene

Euch erwarten viele Abenteuer (und viel Arbeit) im neuen Story of Seasons. Am Ende steht aber natürlich die Liebe. Heiraten könnt ihr auch in Olivingen wieder und es besteht auch die Option, gemeinsame Kinder zu bekommen. Einige der Heiratskandidaten hatten wir euch bereits vorgestellt, inzwischen gibt es auch deutsche Trailer der Junggesellen und Junggesellinnen.

Wer auf Kids verzichten möchte, der hat immerhin die Option auf ein kleines Haustier. Wenn SpielerInnen ihre pelzigen Freunde gut behandeln, helfen sie bei der Arbeit auf der Farm und können sogar an den Haustier-Rennen der Stadt teilnehmen.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. Ihr könnt euch das neue Abenteuer auch digital vorbestellen. Als Vorbestellerbonus winkt dabei exklusiv ein Fuchskostüm. Freunde des Haptischen verzichten aber auf das Kostüm und greifen lieber zur Handelsversion* (die genauso viel kostet) oder sogar zur Deluxe Edition, die ihr bei Amazon findet*.

